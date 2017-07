Alcaldía de Medellín tratará de conjurar el paro de 10 mil taxistas durante la Feria de Flores

Foto: Tomada de redes sociales

La tarde de este viernes 21 de julio será definitiva para tratar de conjurar un posible paro de taxistas durante los dos eventos más importantes del año en Medellín: la Feria de Flores que se realiza desde la próxima semana y hasta el 7 de agosto, y la visita del Papa Francisco el sábado 9 de septiembre. Dichas jornadas dejarían una ocupación hotelera del 95 por ciento en la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su intención de llegar a un buen acuerdo con los taxistas, quienes se reunirán con representantes de la administración y del concejo. Agregó que un paro no es la solución, pese a las críticas por la aparición de publicidades de Uber.

El mandatario aseguró que “un paro de taxistas no es bueno para nadie, ni para ellos ni para la comunidad. Yo les he dicho que lo mejor que pueden hacer es cada vez prestar un mejor servicio para que la gente los prefiera y los quiera, con el Gobierno Nacional hemos hablado de la necesidad de regular las plataformas digitales. Vamos a acompañar a los taxistas, un paro no es la solución“.

Durante la reunión, los taxistas manifestarán su inconformidad por las supuestas facilidades que reciben los conductores de la aplicación Uber para trabajar en la ciudad, donde hay varias sedes e incluso han aparecido publicidades en entidades de carácter público.

Uno de los hechos que más indignó a la “mancha amarilla” fue la publicidad de Uber que apareció hace dos meses en una de las pantallas digitales del centro de eventos Plaza Mayor, entidad de la alcaldía de Medellín y en donde hay un acopio de taxis.