Alerta en el Huila por la temporada seca

La alerta en todos los municipios del Huila. Foto RCN Radio

Las autoridades ambientales en el Huila hicieron un llamado a los huilenses a implementar acciones preventivas con ocasión de la llegada de la segunda temporada seca del año, teniendo en cuenta la gran afectación que se podría presentar en el territorio huilense.

El Ideam, confirmó que se advierte que durante los meses de julio y agosto se intensifique le temporada seca y por ende las altas temperaturas.

Es por eso que para la autoridad ambiental del Huila, esta situación puede ocasionar grandes afectaciones en la flora, fauna, suelo y demás ecosistemas ambientales.

Carlos Gonzales, subdirector de regulación de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, confirmó que el llamado es a la comunidad para no bajar la guardia y tener en cuenta recomendaciones como evitar el uso de la pólvora la cual puede ser un detonante para generación de incendios forestales, no hacer fogatas y quemas controladas, no arrojar colillas de cigarrillos, hacer disposición adecuada de residuos sólidos, especialmente de vidrios, plásticos y papeles, con el fin de evitar incendios de la cobertura vegetal.

A los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades Locales; se recomienda mantener activos los planes y Protocolos de Respuesta, con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de incendios de la cobertura vegetal, especialmente en áreas de reserva forestal, ecosistemas estratégicos y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, además activar e implementar los Planes de Contingencia Municipales de Incendios Forestales.

A los Cuerpos de Bomberos; contar con los elementos y estrategias necesarias para la lucha contra incendios y tener disponibilidad para atender y controlar las conflagraciones de la cobertura vegetal que se generen en el departamento.

Así mismo, se debe evaluar el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal de cualquier clase, en predios localizados en las cuencas de las corrientes hídricas abastecedoras de acueductos municipales y regionales, y en las cuencas de las corrientes de abastecimiento de alto conflicto por déficit hídrico, establecidas por la CAM.

Como también los ganaderos, deben tener en cuenta los sistemas alternativos de abastecimiento de agua para los animales y acudir a la sombra de los árboles, a las empresas piscícolas, elaborar y actualizar los planes de contingencia relacionados con el uso y ahorro eficiente del recurso hídrico.