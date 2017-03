Alerta por lluvias más de 100 barrios de Buccaramanga

Foto: Suministrada por la Alcaldía de Bucaramanga

La unidad de gestión de riesgo identificó que 116 barrios ubicados en asentamientos subnormales de las comunas 12, 14, 11, 5, 4, y comuna dos presentan mayor probabilidad de de deslizamientos, consecuencia de la primera temporada de lluvias.

Como prevención la dirección de gestión de riesgo del municipio de Bucaramanga activó los mecanismos para atender las emergencias de la comunidad, así lo señaló Luis Ernesto Ortega director de esta unidad quien agregó que el Gobierno Nacional emitió una circular que obliga a los departamentos y municipios a alistar sus planes de contingencia para la primera temporada de lluvias.

“Hay afectaciones en barrios como Campohermoso, Gaitán Galán, Comuneros, Don Bosco y Pablo Sexto, y una de las zonas donde hacen presencia y mantienen un monitoreo constante las autoridades son los alrededores de Provenza, donde se han identificado dos asentamientos de más de 4 mil personas y el costado occidental del municipio, donde se ha identificado 51 kilómentros de zonas que se pueden llegar a afectar” explicó el director de gestión de Riesgo.

El funcionario municipal indicó que en las zonas se trabaja en los planes comunales de gestión de riesgos con los presidentes de juntas de acción comunal, de igual manera se analizan las zonas de amenazas, y se priorizan las acciones y las actuaciones.

“Hay que tener en cuenta que se debe tener un plano de levantamiento del barrio o el plano para poder focalizar los puntos que tienen afectaciones y que las familias que viven sobre estos tengan en cuenta que son los primeros que tienen que salir de allí” señaló Luis Ortega.

Igualmente se viene trabajando con los asentamientos, según expuso el funcionario, a las comunidades se les ha entregado algunos elementos de primeros auxilios para cuando se presente alguna emergencia, por eso se viene realizando campañas de prevención con el apoyo de la secretaría de Infraestructura, Planeación, Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Consecuencia de las lluvias que se registran en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana, la Unidad de Gestión de Riesgo recomienda a la comunidad que vive en las zonas donde se puedan presentar posibles deslizamientos no desarrollar obras de construcción en laderas, no botar basuras o escombros, no construir ni estar cerca de las riberas de los ríos Suratá y Río de Oro.