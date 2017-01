Alerta en zona insular de Cartagena por fuerte oleaje

Costa de Punta Arenas con problemas de erosión costera.

La población más afectada es Punta Arena, donde el impacto de las olas aumentó la erosión costera y dejó sin fluido eléctrico a los isleños.

El fuerte oleaje del mar Caribe derrumbó dos casas de esa población y amenaza con afectar las calles del pueblo. De acuerdo con Uvalnido Carrillo, damnificada por la erosión, en las últimas horas su vivienda fue destruida por el fuerte oleaje.

“La casa se fue toda, todita se la llevó el mar, cómo será que ahora tengo que estar como loca viviendo por ahí porque no puedo seguir aquí”, manifestó Carrillo.

Así mismo los postes que sostienen las redes de alta tensión están a punto de colapsar por las inundaciones que se presentan en el terreno. Heidis Coneo, líder comunitaria de la isla, hay temor entre los pobladores por el riesgo latente que se presenta en la zona.

“Nuestra preocupación es que con los constantes mar de leva se han erosionado la playas y los postes están en el agua. Los cables de alta tensión se han caído y no queremos que haya una tragedia en nuestra población”, aseguró.

Además del riesgo de la erosión, los habitantes de Punta Arena denunciaron que el fuerte oleaje los dejó incomunicados con la ciudad y sin sustento debido a que las actividades de pesca fueron suspendidas.

“Los pescadores no han podido salir a sus faenas diarias y además nos sentimos incomunicados porque no podemos transitar por el fuerte oleaje y las autoridades no se han hecho presencia”, dijo Ana Díaz, líder de la isla.

Pese al alto riesgo los habitantes manifestaron que las autoridades distritales no han hecho presencia en la zona para controlar la situación y evitar emergencias.