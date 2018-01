Almuerzo de solo arroz y maduro no pertenece al PAE: Secretaría de Educación

Solicitaron un informe detallado al operador para aclarar lo sucedido. Foto: Suministrada / RCN Radio.

A través de redes sociales, la ciudadanía denunció que niños del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga estarían recibiendo solo arroz y maduro en el Programa de Alimentación Escolar.

Debido a esta situación la secretaria de Educación de la ciudad, Ana Leonor Rueda aclaró que las imágenes que están circulando no pertenecen al servicio que entrega el PAE.

“El rector de la institución me informó que habían quedado algunos excedentes de alimento los cuales fueron entregados a 16 estudiantes que no son titulares de derecho. No fue la empresa contratista, ni tampoco la Secretaria de Educación la que decidió entregar estos alimentos que habían quedado, sino fue un funcionario quien prefirió suministrarlo a esos alumnos y no desecharlos”

Enfatizó que desde la supervisión que la Secretaria de Educación debe ejercer solicitaron al operador un informe detallado de lo sucedido.

“Sin embargo ya nos comunicamos con el operador y estamos solicitando todas las evidencias, para verificar de manera certera que fue lo que sucedió”

La funcionaria aclaró que las 340 raciones que deben ser entregadas en el colegio Luis Carlos Galán se están brindado con total cumplimiento y sin contratiempos.