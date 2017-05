Análisis a información de Revista Semana, sobre caso Guido Echeverry

Foto: RCN Radio

La Revista Semana publicó un artículo sobre el caso Guido Echeverry Piedrahita en el que titula de la siguiente manera:

“Reversazo en el caso Gobernador de Caldas”, y señala palabras más, palabras menos, que la Magistrada que lo suspendió, ahora está pidiendo que lo regresen a su cargo de Gobernador.

El artículo de la Revista Semana es el siguiente:

La magistrada que falló una medida cautelar en contra de Guido Echeverri, ahora propone ante la Sala Plena del Consejo de Estado que se quede en el cargo. Pide que quienes hayan sido afectados con nulidad electoral no participen de otros comicios.

La magistrada de la Sección Quinta Lucy Jeannette Bermúdez sorprendió al suspender provisionalmente al mandatario regional considerando que la reelección de alcaldes y gobernadores está prohibida en Colombia y que, en el caso de Echeverri, su condición de repitente en la gobernación lo dejaba por fuera.

El caso de Echeverri, que se lanzó a la gobernación apoyado por La U y por Cambio Radical, completa ocho años de enredos. Si bien es cierto que Echeverri fue elegido para el periodo 2012-2015, la decisión fue anulada por el mismo Consejo de Estado que consideró que estaba inhabilitado porque su esposa, Ana María Jaramillo, desempeñaba un encargo en la Secretaría de Hacienda de Manizales en el año anterior a las elecciones.

La inhabilidad solo le permitió ocupar el cargo durante seis meses aproximadamente y después fue necesario convocar elecciones atípicas.

Cuatro años después y con concepto en mano de la misma Sala de Consulta del Consejo de Estado, que le daba luz verde para una nueva contienda, Guido Echeverri se lanzó al agua y salió electo con casi 200.000 votos otra vez en la gobernación.

Sin embargo, la fiesta le duró poco ya que el mismo Consejo de Estado, al considerar que en el caso de Echeverri había una reelección le pidió que se apartara provisionalmente mientras decidía de fondo. La decisión la tomó la magistrada de la Sección Quinta Lucy Jeanette Bermúdez que aseguró que a pesar de que fue anulada su primera elección, Echeverri violó el artículo 303 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.

Sin embargo, el viernes pasado, la misma magistrada presentó a la Sala Plena del Consejo de Estado una ponencia que representa un nuevo giro en la historia política de Echeverri.

Echeverry, quien hace un año y dos meses fue suspendido por el Consejo de Estado, ahora en una decisión de fondo, se dispone a regresarlo a su cargo. La magistrada pide que en este caso se haga una consideración especial, ya que se debe aplicar un principio del derecho que es el de la confianza legítima. Esto en razón a que actualmente no hay una jurisprudencia clara que defina si se violó el artículo 303 de la Constitución, ya que es la primera vez que llega un proceso con estas características. Esto es, que a un mandatario se le anule la elección y se presente de nuevo para el periodo siguiente.

Sin embargo, la magistrada sí pide zanjar el asunto de fondo. Por ello le propone a sus compañeros del Consejo de Estado que de ahora en adelante, queden vetados para ser elegidos popularmente en el mismo cargo todos aquellos a quienes se les haya anulado la elección. Este martes el caso se discutirá en Sala Plena.

El cargo de gobernador encargado de Caldas lo ocupa actualmente el exrector de la Universidad de Caldas Ricardo Gómez Giraldo. Guido Echeverri, por su parte, lleva más de un año luchando jurídicamente para volver a la gobernación. En manos del Consejo de Estado quedó su regreso, decisión que después de la tormenta de la medida cautelar, retoma su trámite con pie derecho para Echeverri, ya que la ponencia lo devuelve al cargo y esta postura cuenta con buena acogida de los magistrados.

Respecto de lo que publica la Revista Semana, RCN Radio ha conocido lo siguiente de una fuente de entera credibilidad:

Dice que no puede entenderse como un reversazo del Consejo de Estado, en la persona de la Magistrada, Lucy Jannet Bermúdez, como quiera que la medida cautelar que ella decretó al suspender al Gobernador Guido Echeverry Piedrahita, es sólo eso, una suspensión provisional y no siempre termina con una nulidad de la elección.

Lo que le informa una fuente de entera credibilidad a RCN Radio, es que la Magistrada, sí radicó ponencia pero no tiene una postura definida porque será la Sala Plena, la que decida inicialmente, los puntos que quedaron planteados en el auto que lo lleva a conocimiento de todos los Magistrados.

Esos puntos a debatir en Sala Plena, son:

Precedente y antecedente jurisprudencial

Confianza legítima

En este sentido aún no hay una decisión sobre la ponencia, es decir, sobre el fondo mismo.

A la pregunta si era cierto que la Magistrada Lucy Jannet había solicitado que Guido Echeverry terminara el mandato, me respondieron lo siguiente:

En esta etapa de la demanda, un magistrado ponente no pide ni lo uno, ni lo otro. Eso dependerá de la posición que asuma la Sala en torno a esos temas: La confianza legítima, el precedente, el efecto de las sentencias de nulidad electoral, aplicación de las nuevas interpretaciones y de las antiguas, derecho del elegido y derecho del electorado.

Lo que yo interpreto es que la Revista Semana está dando por sentado que La Magistrada en un inicio consideró nula la elección de Guido Echeverry y no es así. Ella aceptó la medida cautelar que le solicitó uno de los abogados demandantes. La medida cautelar no es la decisión final, es decir, no es un fallo, una sentencia, una providencia.

La medida cautelar de hace 14 meses, es un mecanismo para evitar un perjuicio mayor cuando se vislumbra que existen muchas posibilidades de que en efecto la elección esté viciada, pero eso no significa que así lo sea.

Me dice la fuente que en la mayoría de casos cuando se decreta una media cautelar, regularmente direcciona un fallo en ese sentido, sin embargo en este caso, es muy probable que la situación sea diferente, porque es un caso suigeneris, es decir, es un caso único en el país, que a un gobernador lo destituyan por inhabilidad, vuelva y se postule salga electo y luego demanden otra vez esa elección. Jamás se había presentado un caso igual en el país.

Y Como no existe precedente jurisprudencial al respecto, de ahí que sea tan complejo tomar una decisión.

En síntesis

Puede que la decisión que se tome sea a favor del Dr Guido, después de haberse discutido y analizado mucho ese caso, pero tal decisión no sería un reversazo a la medida cautelar decretada por la Magistrada.

El Presidente del Consejo de Estado, citó a una Sala Extraordinaria para definir el caso Guido Echeverry, si declaran nula la elección o consideran los 26 Magistrados que fue ajustada a las normas electorales y en consecuencia volvería a la gobernación a terminar su mandato.