“Ángel de Chapecoense” viajará la próxima semana a España para ver al Real Madrid

Niño Ángel Chapecoense/Foto Alcaldía de Medellín

El sueño de conocer a James, Cristiano Ronaldo y a todos los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid se hará realidad para Johan Ramírez, el conocido Ángel de Chapecoense, quien ya tiene todo listo para viajar el próximo jueves 16 de febrero a la capital de España.

El joven de 15 años de edad se ganó el calificativo de Ángel el pasado 28 de noviembre cuando guió con una lámpara en horas de la madrugada en Cerro Gordo, La Unión, a los rescatistas que salvaron las vidas de seis personas que viajaban en el siniestrado avión de Lamia, que transportaba a la delegación del equipo Chapecoense de Brasil que jugaría la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional.

Ese acto de valentía fue destacado en el ámbito internacional y motivó la invitación del mismo club madridista para visitarlos y presenciar el sábado 18 de febrero su juego contra el Espanyol. (Puede leer: Chapecoense tuvo su primera alegría después del accidente en Colombia).

Aunque es un momento dichoso, Johan no deja de sentir un sabor agridulce porque cumplirá un sueño a raíz de lo que fue una pesadilla para 77 personas que se estrellaron en esa aeronave de Lamia.

“Me da tristeza que me vea beneficiado de un accidente como este. Uno de mis sueños sí era conocer a los jugadores del Real Madrid y a James, pero a la vez me siento mal porque me invitaron a raíz de esta tragedia”, dijo el menor.

De todos modos, la disposición le hizo merecedor del reconocimiento a este joven que, para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es un símbolo de liderazgo.

El vuelo de este Ángel es propiciado por una alianza entre la Alcaldía de Medellín, la Fundación Real Madrid y Findeter, con apoyo de Avianca y RCN.