Ángeles Somos, una tradición en Cartagena que convoca a la solidaridad en torno a un sancocho de barrio

Cada primero de noviembre, en los últimos 30 años, se realiza en Cartagena de forma ininterrumpida una celebración en donde niños, jóvenes y adultos se reúne en torno a una olla para preparar un sancocho comunitario.

Se trata del ‘Ángeles Somos’, una tradición que tiene sus orígenes en la religión católica que germinó en contraposición al “Día Oscuro o Halloween”, pero que también guarda aspectos de la época medieval en relación a sus raíces con el campo y los ciclos de la tierra. Pero, con el tiempo, esta celebración fue adaptándose a las necesidades, donde contrario a otros países donde se homenajean a los difuntos, en esta que particularmente se realiza en Cartagena se exalta la vida y valores como la solidaridad y fraternidad.

Desde tempranas horas de la mañana, en cada rincón de Cartagena se oye al son del retumbar de las tapas, calderos y olla, un estribillo muy particular: “Ángeles Somos, del cielo venimos, pidiendo limosna para nosotros mismos / Tintirilillo, tintirilillo, cinco pesos pá mi bolsillo / No te lates, no te lates, saca el bollo del bollo del escaparate / No te rías, no te rías que mochila está vacia / No te escondas, no te escondas, que te damos con la onda”.

Los niños y los no tanto, protagonizan esta jolgórica celebración, donde la hazaña es hacerse a los mejores ingredientes para lograr preparar el deseado paquete del medio día.

“A mi me gusta los ángeles somos, ya que nos reunimos con vecinos y amigos, salimos con ollas y calderos y pedimos el tintilillo”, expresó Santiago Santander, quien está listo para salir a las calles a pedir para el sancocho.

“Es chévere porque salimos con los amigos, familiares, cantando, con las ollas. Le pedimos cosas a los vecinos, que la yuca, que el arroz y después no los comemos”, señaló Francisco Santander, hermano de Santiago.

El docente e investigador cultural, Ricardo Chica Gelis, el Angelés Somos es una reivindicacion de lo popular en la ciudad, pero a su vez es una manifestación de una práctica cultural denominada “la mudanza de la sopa”, que en su criterio, simboliza, la esencia del ser cartagenero.

“Todos los medios días en los barrios de Cartagena, tu ves a la gente circulando las ollitas de sopa de casa en casa, de esquina en esquina y eso es lo que mantiene vivo a Cartagena y los Ángeles Somos tienen que ver con eso”, apuntó.

Para Rosa Díaz de Paniagua, socióloga y quien viene luchando por el rescate de esta tradición, sostiene que si bien la sopa es el eje central de esta celebración, su convocatoria y significado va más allá de la preparación de este plato característico de la cocina cartagenera.

“Cuando comenzamos a analizar la tradición, nos dimos cuenta que allí están inmerso todos los valores, o por lo menos muchos, que tienen que ver con la convivencia. Por ejemplo, la solidaridad, trabajo en equipo, de coordinación, planeación”, acotó.

A partir de las 8 de la mañana, comienza a verse en las calles de los barrios de cartagena, la romeria donde todos están llamados a sacar el bollo del escaparate, donde la casa que de es de arroz “porque allí vive el niño Dios”, y la que no, es de Ají donde viven los “cují”.