Durante el año 2017 se han presentado en Risaralda más de 7 mil accidentes de trabajo

En lo corrido del año 2017 la territorial del Ministerio del Trabajo tiene el reporte de más de 7 mil accidentes laborales, donde por lo menos cinco casos terminaron con desenlaces fatales.

Las cifras fueron entregadas por el director territorial del Ministerio del Trabajo, Carlos Betancurt, en el marco del quinto Congreso Regional del Sistema General de Riesgos Laborales, que se cumple en la ciudad de Pereira, espacio donde el directivo denunció que estas cifras sólo corresponden a las denuncias recepcionadas, pues un alto margen se quedan en el anonimato.

De acuerdo con el directivo del Ministerio de Trabajo, los sectores de la construcción y la industria manufacturera siguen siendo los que más aportan a estas cifras de accidentalidad, al tiempo reveló que algunos empleadores no están dotando de los elementos de seguridad, a lo que se suma que muchos trabajadores no siguen las instrucciones y no usan los elementos de protección suministrados por las empresas.