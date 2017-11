A un año de la firma de los acuerdos, Jesús Santrich aseguró que el resultado ha sido negativo

Uno de los líderes del partido de las Farc, Seusis Hernández, mejor conocido como’Jesús Santrich’ contó durante una rueda de prensa realizada en la mañana de hoy que a un año de la firma del acuerdo de paz, el balance es negativo.

“El estado no ha cumplido con el desarrollo de lo que se pactó en La Habana. Desde que llegamos a las zonas veredales, los campamentos no estuvieron listos, tuvimos que nosotros meter mano de obra para tratar de sacarlos adelante, después de 10 meses, la gran mayoría de campamentos no se han concluido, y después la implementación se ha convertido en una asquerosa renegociación”, Dijo Santrich.

Agregó además que en La Habana, Cuba, ellos firmaron de buena fe, pero que la renegociación ha terminado en inseguridad jurídica.

Añadió que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez ha sido un “palo en la rueda para los acuerdos”.

“A mi me parece que no hay garantías, eso está e vilo. El Gobierno se ha plegado a exigencias del partido Conservador y al Fiscal General de la Nación, que es un palo en la rueda de la implementación, cuando se han colocado una cantidad de condicionamientos”, mencionó el el jefe de la guerrilla de Las Farc.

finalmente, Santrich, se despidió con el poema ¿Dónde está la paz que no la veo?.