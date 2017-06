Antioqueña que denunció retención de su hija en EE.UU. espera ayuda de la Cancillería

Nathalie Milfort y su hija/Foto publicada con autorización de la familia

Desde Maryland, Nathalie Milfort cuenta cómo ha sido la experiencia intentado que su ex esposo le regrese la custodia de Emma, su hija de 5 meses nacida en Antioquia y a quien sólo puede ver por algunas horas y bajo la supervisión de la Policía.

Milfort, una historiadora Antioqueña de 29 años, aseguró que una vez llegaron a Estados Unidos, su ex esposo y ex suegra comenzaron a tener comportamientos extraños con el cuidado de Emma y que hace algunas semanas interpusieron una acción legal para que Nathalie no pudiera tener la custodia de la niña aduciendo que la menor sufría de violencia intrafamiliar.

Emma tiene pasaporte colombiano y un pasaporte de emergencia estadounidense y Nathalie tiene una visa de turista que expira en octubre; según ha podido consultar, estos procesos de custodia pueden tardar entre 3 y 6 meses, por eso pide ayuda a la Cancillería para que le brinde asesoría ya que no cuenta con los recursos para pagar lo que cobra un abogado, su Inglés es básico y no tiene conocimiento de las leyes en este Estado.

Para ver a su hija, Nathalie Milfort ha aceptado tratos que, según cuenta, son absurdos y crueles, asegura que su exesposo le ha exigido que asista a un terapeuta para permitirle las visitas de máximo 4 horas con su hija.

Desde el 14 de junio, fecha en la que se dio a conocer la historia de Nathalie Milfort, RCN Radio ha intentado obtener una respuesta de la Cancillería para esta caso. Sin embargo, hasta el momento no se ha suministrado ninguna información al respecto por parte de la entidad.