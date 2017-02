En Antioquia hay alerta roja en 55 municipios por probabilidad de incendios

De acuerdo con un reporte del Siata, Medellín presentó durante esta semana su nivel más alto de radiación ultravioleta, las altas temperaturas en la ciudad generan preocupación entre los habitantes quienes buscan alternativas para hacerle frente a esta temporada seca.

Actualmente, 55 municipios se encuentran en alerta por posibilidad de incendios de cobertura vegetal, en Mauricio Parodi, director del Dapard aseguró que en comparación con el año anterior, se han presentado menos incendios durante esta época.

Pero esta cifra no genera tranquilidad en los organismos de control ya que según Parodi “la magnitud del incendio ocurrido en el cerro Quitasol es una muestra de que no se pueden descuidar estas alertas” por eso, continúan las recomendaciones de no dejar elementos en los cerros que puedan desencadenar conflagraciones.

Sumado a la poca nubosidad de estos días, las altas temperaturas se deben, según Parodi “a los bajos valores de ozono que se presentan en el país normalmente durante gran parte del año” una hidratación constante y no exponerse a los rayos del son, especialmente entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde son las recomendaciones de los expertos.

El director del Dapard recomendó a los habitantes para que se protejan de los rayos del sol, especialmente desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.