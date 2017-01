En Antioquia, piden la salida de 21 menores de puntos de preconcentración

Foto AFP

Las autoridades en Antioquia reiteraron su llamado a los cabecillas de las Farc para que permitan la salida de los 21 menores de edad, que esa guerrilla reconoció que tenía en los diez puntos de preconcentración en el departamento.

Solo en Dabeiba, en el Occidente, hay ocho niños y tres bebés lactantes. El alcalde del municipio, Antonio José Lara, señaló a RCN Radio que los menores conviven con subversivos en zonas donde no hay agua potable, lo que puede provocarles graves enfermedades.

“La ruralidad, no solo de Dabeiba sino del todo el país, es de pésimas condiciones. Las vías están muy malas y no tenemos agua potable. Los niños pasan estas dificultades. Pedimos que se les cumpla el debido proceso y sean entregados a la institucionalidad”, dijo el mandatario local.

En una visita de inspección, la Gobernación de Antioquia aseguró que no se tiene certeza del futuro de 14 menores de edad que, según los guerrilleros, fueron entregados en Vigía del Fuerte, en la región de Urabá. (Puede leer: Los menores de edad no han salido de las Farc porque esa guerrilla no ha querido: Sergio Jaramillo).

Otra de las preocupaciones es que nueve mujeres embarazadas están próximas a dar a luz en los puntos de preconcentración en Antioquia. En algunos casos, hay problemas de salubridad, los alimentos que consumen están en mal estado y viven con guerrilleros enfermos.