Valla en inglés que da bienvenida al Papa Francisco en Medellín, causa polémica

Hay polémica en Medellín por una valla ubicada al ingreso del aeropuerto de Rionegro que da la bienvenida al Papa Francisco, pero que está escrita en inglés a pesar de que el sumo pontífice es argentino.

“Medellín council declares Pope Francis as illustrious son of de the city”, dice la valla, lo que traduce “el Concejo de Medellín declara al Papa Francisco hijo ilustre de la ciudad”.

Las burlas en redes sociales se originaron porque el mensaje, que tiene el logo del Concejo de Medellín, está escrito en inglés. Ciudadanos cuestionaron que al Santo Padre, nacido en Argentina, se le dé la bienvenida en un idioma diferente al español. (Lea también: Desmontan valla de la Alcaldía de Medellín que tenía errores ortográficos)

El concejal Carlos Alberto Zuluaga, proponente de la iniciativa, respondió que la publicidad está dirigida a los turistas que llegarán por la visita papal.

“Yo sugerí que de todas esas vallas pongan una en inglés, porque Medellín es una ciudad bilingüe, a la ciudad viene mucho extranjero por la venida de nuestro Sumo Pontífice”.

El Concejo de Medellín, en una alianza con empresas de publicidad, ubicó nueve vallas en la ciudad.