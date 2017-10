¿Por qué aumentan asesinatos de mujeres y disminuyen los de hombres en Medellín?

Foto Ingimage

Los homicidios de hombres en Medellín han tenido una reducción del uno por ciento este año, mientras que el de mujeres está disparado, con un alza del 62 por ciento. Tanto así, que el género femenino registra 16 casos más, que explicarían los doce asesinatos adicionales en general que tiene la capital antioqueña en lo corrido de 2017.

La trabajadora Social, Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia, aseguró que los hombres homicidas consideran a las mujeres como un “objeto” de su propiedad, quien no tiene capacidad para decidir.

Como ocurrió con los tres menores asesinados en Medellín y Girardota, en la mayoría de los homicidios de mujeres, los familiares y amigos sabían de la violencia intrafamiliar. La académica cuestionó que incluso las autoridades conocían denuncias y no pudieron evitar el crimen.

La activista de Derechos Humanos de las Mujeres, con más de 20 años de experiencia, fue enfática al rechazar frases como: “la mató por amor” o “tuvo la culpa por vestirse de tal manera o por tomar licor”, al considerar que incentivan y justifican la violencia en contra de las mujeres.

El caso más reciente ocurrió en el barrio Santa María de Los Ángeles en El Poblado, donde Ofir de Jesús Flórez, de 57 años, murió por tres heridas con arma cortopunzante. “No me haga daño, no me mate que yo vuelvo con usted”, gritaba esta mujer a su agresor, quien huyó del lugar.