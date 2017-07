Cabecilla de La Oficina señala que alcalde de Medellín habría intercedido por él

En la audiencia en contra del exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, la Procuraduría reveló que en las pruebas de la Fiscalía hay un interrogatorio al excabecilla de La Oficina, alias Julio Perdono o El Viejo, en el que se vincula al alcalde Federico Gutiérrez en una mediación a favor de ese criminal.

Según alias Julio Perdomo, antes de ser capturado el pasado 15 de marzo, él se reunió con el entonces secretario Villegas en la Clínica Las Américas. Allí, el exfuncionario llegó con un casco en la mano y chaqueta de motociclista, quien le habría dicho a ese cabecilla que llegó sin escoltas para hablar tranquilos.

En medio de la conversación de ambos, el exlíder de la banda delincuencial le manifestó a Villegas que estaba muy preocupado por las investigaciones de la Fiscalía en su contra.

De hecho, el exsecretario le reiteró a Julio Perdomo, lo que ya también le había informado el otro implicado Mariano Zea Ospina, que había llegado a la ciudad un fiscal de Bogotá que tenía vinculaciones con La Terraza y que le quería poner “ganchos”.

Sin embargo, Villegas le habría dicho, según el testimonio de El Viejo, que “el doctor Federico (Gutiérrez) había intercedido por él. Que habló con el señor de la Fiscalía”.

Lo que indicaría que el mandatario de Medellín conocería de estas relaciones de Villegas con bandas criminales.

Sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez publicó un video en el que indica que en su lucha contra la criminalidad han capturado a más de 1.800 criminales entre ellos de 60 cabecillas. Por eso no permitirá que estos delincuentes lo deslegitimen.

Siempre he puesto la cara. Los delincuentes que he combatido no van a deslegitimar todo el trabajo realizado contra ellos. pic.twitter.com/NgrNrkPjeA

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 7, 2017