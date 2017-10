Cantante Manuel Turizo habría sufrido accidente de tránsito en Antioquia

Tomado de Twitter/Cantante Manuel Turizo.

En la variante del municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, el cantante de música urbana Manuel Turizo y su hermano se habrían chocado en el vehículo en el que se movilizaban, luego de su presentación en las Fiestas del Aguacero del municipio de Caldas.

El accidente ocurrió en la madrugada del jueves, en el que sufrió daños sólo el carro negro en el que se movilizaban los intérpretes de la conocida canción “Una Lady como tú”, quienes salieron ilesos ya que el golpe fue en el costado derecho del vehículo y se activó el air bag.

Según el secretario de Tránsito de La Estrella, Alejandro Escobar, los agentes llegaron al sitio del accidente, pero el abogado de la aseguradora sostuvo que no requerían ningún procedimiento y la misma grúa se llevó el vehículo.

“Cuando llegaron al sitio, ya se encontraba la aseguradora y el abogado de la aseguradora manifiesta al personal de agentes de tránsito que no están interesados en realizar ningún procedimiento, el vehículo es retirado de la zona por la grúa de la misma aseguradora y no se reportan ningún tipo de lesionados”, precisó Escobar.

El funcionario aclaró que no hubo inconveniente con que se llevaran el vehículo sin el previo procedimiento porque no hubo daños a terceros ni tampoco a la vía pública. Por lo que es decisión del involucrado aceptar o no la ayuda del tránsito.