Chocó anunció $20.000 millones en inversiones en Belén de Bajirá

Belén de Bajirá/Foto Gobernación de Antioquia

Acompañado de alcaldes del departamento, autoridades locales, comités cívicos y acogido por la comunidad, el gobernador de Chocó, Jhonny Carlos Palacios, lideró un Consejo de Gobierno en Belén de Bajirá, donde anunció que ya se destinaron más de 20 mil millones de pesos para inversión social y presencia institucional.

A pesar de que ese territorio mantiene desde hace 17 años en una disputa entre Antioquia y Chocó, el mandatario de los chocoanos señaló que el Igac ya les dio la razón y por eso ya se han firmados convenios para el desarrollo del acueducto y puestos de salud en esa zona, que asegura pertenece al municipio de Riosucio.

“Ya se firmó con el alcalde de Riosucio el convenio para los estudios y diseños del alcantarillado y acueducto de Belén de Bajirá, de la construcción de un puesto de salud. Hay proyectos importantes que se harán aquí en la región por parte del Gobierno Departamental como el Puente de Ibiza”, agregó el gobernador.

Respecto a las recientes declaraciones de su homólogo antioqueño Luis Pérez Gutiérrez de que el presidente Juan Manuel Santos habría ordenado al Igac no publicar el mapa de Chocó incluyendo a Belén de Bajirá, Palacios dijo que no cree en esas declaraciones y menos porque no lo ha escuchado de boca del jefe de Estado.

“Yo no creo en ese pronunciamiento del gobernador de Antioquia, no creo. Yo creo que el presidente viene haciendo un trabajo importante para construir paz y no creo que le haya dado esa promesa al gobernador de Antioquia, porque sólo hemos escuchado la voz del gobernador de Antioquia y la del presidente no la hemos escuchado en ese sentido. Entonces, uno conociendo al presidente Santos me da por creer que eso no es cierto, eso no es así”, aseveró Palacios.

Las obras anunciadas para Belén de Bajirá por parte de Chocó son similares a las que también hizo públicas Antioquia, el pasado 31 de enero cuando desarrolló allí un Consejo de Gobierno para ejercer soberanía y presencia institucional.