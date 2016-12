Falta de repuesto tiene frenada una cirugía a niño venezolano en Itagüí

Cortesía/Hospital San Rafael de Itagüí.

Por la falta de un repuesto del Intensificador de Imágenes, en el Hospital San Rafael de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, no le han practicado una cirugía para tratar un tumor en una pierna a Yetdi Gabriel Rodríguez, un niño venezolano de 13 años quien llegó junto a su familia a la capital antioqueña, tras la difícil situación económica y extorsiones que estaban sufriendo en su país.

El menor, quien completa quince días internado en ese centro asistencial, sufre de un tumor en el fémur de la pierna izquierda y una fractura de la misma.

Ángela María Mejía, familiar del niño, sostuvo que tampoco pueden contemplar la opción de llevarlo a otro lugar, porque el niño está indocumentado y no lo reciben en otro centro asistencial.

“Lo tratamos de registrar pero en Venezuela no están apostillando. La cita sería para abril, tres cuatro meses, entonces sin esa cita el niño no se puede registrar; y sin ese registro no le dan una EPS o Sisbén para poder estar cubierto en salud”, afirmó Mejía.

Por ahora el niño es tratado con medicina para calmar sus dolores y mantiene bajo supervisión médica en el Hospital San Rafael.

Los familiares del menor gestionen en la Registraduría colombiana para ver si los pueden ayudar con la documentación del niño y su hermanita de 5 años de edad. Sin embargo, por ahora no han tenido respuesta.