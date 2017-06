Fiscalía asumió investigación por naufragio de embarcación en Guatapé

Equipo buzos inician labores de rescate en Guatapé / AFP

La Fiscalía asumió la investigación por el naufragio en la represa de Guatapé, de una embarcación con cerca de 160 pasajeros en su interior y que deja hasta el momento siete muertos y nueve desaparecidos, según afirmó el director seccional de Fiscalías de Antioquia, Carlos Jaime Taborda Tamayo.

“Estamos verificando la documentación y las condiciones de la embarcación, de la cual hemos comprobado que todo se encontraba bajo la ley, además que no llevaba sobrepeso al momento de naufragar por lo cual se investiga la causa del hecho en concreto” aseguró.

En ese sentido la Fiscalía destacó la labor de los organismos de socorro quienes han colaborado con el rescate de las víctimas por esta tragedia, de igual forma la entidad anunció que Medicina Legal trabaja también en la identificación de los cuerpos y en agilizar la entrega de las personas fallecidas a sus familiares.

Nos quedamos solos: familiares de víctimas de la tragedia de Guatapé

Cuatro hermanas y una hija de Jorge Barragán iban en el barco ‘El Almirante’ que naufragó en la represa El Peñol-Guatapé. Las cinco mujeres venían de Cartagena y querían terminar sus vacaciones en este municipio del Oriente antioqueño, antes de regresar a su casa en Facatativá, Cundinamarca.

Ninguna llevaba chaleco salvavidas, lo que dificultó el rescate. Don Jorge estaba en su casa cuando su hija, Juliana, de 14 años, lo llamó desde Guatapé para contarle que ella y su tía Edith, habían logrado salir con vida.

“Ellas tenían pensando bajarse del barco, almorzar y regresar a Facatativá, donde vivimos. Mi hija estaba muy conmocionada por lo ocurrido. Me dijo que no llevaban chaleco y mis hermanas, que son adultas mayores, fueron las que más sufrieron”. Lea aquí: Sobrevivientes del naufragio de El Almirante aseguran que no tenían salvavidas

Sus hermanas Hilda y Edilma, de 84 y 58 años, fueron rescatadas sin vida. “Nos quedamos solos. Ellas eran nuestra familia y por su edad era muy difícil que sobrevivieran”.

La incertidumbre contiúa por Estela Barragán, de 69 años, quien está desaparecida. “Solo pedimos que la busquen. Queremos saber qué paso”, dice don Jorge, apostado a un lado del malecó principal, donde se coordina el operativo de rescate.