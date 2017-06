Incendio de un vehículo causó emergencia en el centro de Medellín

RCN Radio/Falla mecánica causó la conflagración en un vehículo en el centro de Medellín.

Unidades de bomberos controlaron las llamas que incineraron un vehículo en el centro de Medellín, lo que causó el tráfico y emergencia en esa zona de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, no se presentaron lesionados en este incidente que se debió, al parecer, a una falla mecánica de un Renault 4 con placa NAB 200.

En el carro se transportaba únicamente Jhon Restrepo, quien manifestó que sintió el daño pero no pudo evitarlo.

“Venía muy normal, se presentó un corto y se incendió. Me trataron de ayudar pero cogió mucho avance, entonces no se pudo apagar”, agregó el conductor que no sufrió ningún tipo de lesión.

Por ahora se hace el retiro del vehículo para que se reanude el normal tráfico vehícular en esa zona céntrica de la capital antioqueña.