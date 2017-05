Luis Pérez criticó retiro de recursos para infraestructura educativa

Luis Pérez/Foto Gobernación de Antioquia

Pese a que al inicio del Gobierno de Juan Manuel Santos se prometió un aporte del 70% para que los departamentos mejoraran la infraestructura de las instituciones educativas ad portas de la implementación de la jornada única; durante la visita de Yaneth Giha, ministra de Educación Nacional, se anunció que estos recursos no llegarán a los departamentos.

Este anuncio molestó a Pérez Gutiérrez quien dijo que la jornada única sería un total fracaso si no se cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los estudiantes y que en Colombia no habrá un plan decenal de educación exitoso mientras no se tenga por lo menos planteles de calidad.

Adicional a la molestia por la falta de recursos para la adecuación y construcción de planteles educativos, Pérez Gutiérrez denunció que han sido disminuidos los recursos de los programas de alimentación de los estudiantes, y que los departamentos se están viendo obligados a asumir esa responsabilidad que debería ser conjunta con el Estado.