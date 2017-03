Margen de error había sacado a 57 familias del plan de vivienda Naranjal en Medellín

Cortesía EDU/Asamblea de la comunidad de Naranjal en Medellín.

162 familias son ahora las beneficiarias del plan parcial de vivienda de Naranjal y Arrabal de Medellín, luego de hacer un nuevo censo en el que se confirmó que hubo un margen de error que dejó por fuera a 57 hogares.

El reclamo lo hizo inicialmente la misma comunidad que después de varios meses le mostró el error a la Administración, por lo que se tuvo que hacer un nuevo censo como lo confirmó la directora de Gestión Social de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Margarita Rivera Motato, quien sostuvo que se hizo la corrección y se sumaron esos núcleos familiares a los 105 que ya estaban.

La funcionaria agregó que el margen de error se dio a causa de varias situaciones: primero, porque algunas personas no entregaron los datos por desconocimiento; segundo, no se encontraban en sus casas cuando llegaba el encuestador y tercero, algunas familias no entregaron la documentación para demostrar la antigüedad en Naranjal.

Por ahora se han adquirido 25 de los 39 predios que se requieren para el desarrollo de esta obra de renovación urbanística en el centro occidente de la ciudad.