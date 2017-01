Misterioso fenómeno apareció en el cielo del Nordeste de Antioquia

Cortesía/Fenómeno en el cielo nocturno de los municipios de Remedios y Segovia en el Nordeste de Antioquia.

Alrededor de las 9 de la noche algunos de los pobladores de Segovia y Remedios quedaron intrigados con un fenómeno como una bola de fuego estática que iluminó en medio del oscuro cielo.

Estas tierras del Nordeste antioqueño no sólo tienen oro sino que también están llenas de historias de hechicerías y brujos, por lo que para los pobladores nada raro sería que una fuerza del “más allá” se haya hecho presente.

Yen Milena Bran, quien como otras personas tomó fotos y grabó con su celular este misterioso fenómeno, aseguró que su familia y vecinos salieron a la calle -en el corregimiento de La Cruzada en Remedios- a ver una especie de lucero “muy brillante” que estuvo en el firmamento por unos tres minutos hasta que, de un momento a otro, desapareció.

“Se veía como una estrella muy grande y muy brillante, iluminaba todo alrededor. Pero en el momento de grabar en el celular no quedaba como uno lo veía, aparecía como un punto ahí como una bola de fuego y en algunas imágenes se ve como esos círculos hipnotizantes”, agregó la joven.

Pero muchas son las hipótesis que la misma comunidad se hacía con un fenómeno que, asegura esta, nunca se había visto en ese cielo del Nordeste antioqueño.

“Muchos dicen que puede ser un Ovni, otros dicen que puede ser un portal hacia otro mundo, otros dicen que seguramente son señales de que el fin está cerca y que nos arrepintamos; y otros dicen que tiene que ver con algo de la astronomía, que seguramente había estallado alguna estrella y había volado en bolas de fuego”, sostuvo Yen Milena.

Las imágenes fueron ya revisadas en el Planetario de la capital antioqueña y aunque aún no pueden certificar qué es, la coordinadora de Astronomía, Ángela Pérez, señaló que entre las posibilidades puede haber desde un objeto no identificado, un fenómeno óptico con las cámaras o un globo de mecha.

“Estos objetos que no son identificados son los Ovnis (Objeto Volador No Identificado). Sin embargo, generalmente son asociados a naves espaciales y demás, pero hasta no descartarse cualquier otro evento no se puede decir que sea eso. Digamos que por lo brillante de la imagen puede ser de esos globitos que se elevan con una vela encendida adentro”, explicó Pérez.

Lo cierto es que algunos pobladores aseguran que mantendrán pendientes en estos días para ver si nuevamente ven en el firmamento ese misterioso fenómeno.