Murió en Medellín el senador canadiense Tobías Enverga

En medio de su participación en la Asamblea Anual ParlAméricas, que se realiza en la capital antioqueña, el senador canadiense Tobías Enverga falleció por causas naturales mientras se encontraba en la habitación de un hotel en la ciudad.

El parlamentario, de 61 años, quien llegó a Medellín desde el miércoles se encontraba al momento de su deceso con su esposa, quien alertó inmediatamente a las autoridades.

En redes sociales varias personalidades canadienses han expresado su sentido pésame, como la lideresa conservadora Rona Ambrose quien dijo tiene el corazón roto por la prematura muerte de su amigo, el senador Enverga quien era de origen filipino.

Heartbroken to hear of the untimely death of my friend Senator Tobias Enverga. Thoughts and prayers with his colleagues, friends and family.

