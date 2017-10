Suspendieron el concierto de Paul McCartney en Medellín

Un vagón del Metro de Medellín “se viste” de fotografías del cantante Paul McCartney/Fotos Tyrona Eventos

La empresa Tyrona Eventos anunció en un comunicado que fue pospuesto el concierto del exbeatle Paul McCartney que tenía programado para este 24 de octubre en la capital antioqueña.

Segùn la compañía, esa determinación se tomó por los problemas de producción imprevistos para albergar en la ciudad la gira de One On One que el artista hará en Suramérica.

El comunicado señala que “Paul lamenta mucho la decepción que esto causará a sus fans, debido a circunstancias que están fuera de su control”.

La devolución de los dineros de las boletas se harán desde este lunes 9 de octubre y hasta el 30 de diciembre de este año.

Por ahora no se conoce una nueva fecha para reprogramar el concierto, por lo que se estima que la presentación del artista sería cancelada en Medellín, donde ya hasta se movilizaba un vagón del Metro de Medellín con la promoción del esperado evento.