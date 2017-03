Víctimas de Estado reclamaron justicia en Plaza Botero de Medellín

RCN Radio/Víctimas de Crímenes de Estado realizaron plantón en Plaza Botero de Medellín,

“Exigimos en Colombia y seguimos exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición”. Estos fueron los clamores con los que decenas de víctimas unieron sus voces en un plantón en la Plaza de Botero de Medellín, donde cientos de curiosos entre extranjeros y antioqueños se acercaron a observar los rostros del conflicto interno, pues cada familiar exhibió las fotografías de sus desaparecidos.

La protesta se hizo en el marco del Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, en el que también se pidió la completa implementación del Acuerdo Final con las Farc, se apoyó los diálogos con el ELN y se exigió el desmonte del paramilitarismo.

A este último es el que se le atribuye un gran número de desaparecidos, en actos de complicidad con la Fuerza Pública. Por lo que Martha Soto, secretaria del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), aseguró que hoy en día no se sabe cuál es el número real de desaparecidos en Colombia y hay una gran cantidad de víctimas que no los reconocen como tal.

“Hay muchas circunstancias frente al tema de los desaparecidos. Y es que nosotros no solamente estamos en la lucha por encontrar un cuerpo inerte, nosotros también estamos por saber la verdad, por el reconocimiento como víctimas no sólo ante la Ley de Víctimas sino porque se nos reconozca como víctimas de crímenes de Estado”, agregó.

Ese es precisamente el caso de doña Guillermina Valencia, quien un día de 1984 se le desapareció el esposo en jurisdicción de Cimitarra (Santander), pero 30 días después lo encontraron muerto en una ribera en Puerto Berrío (Antioquia), municipio donde residían.

Ella sostuvo que junto a su esposo militaban en el Partido Comunista de Colombia, lo que los hizo blancos de grupos de ultraderecha y del mismo Ejército, del que no duda de su responsabilidad en el homicidio, a pesar de que hoy no sea reconocida por el Estado como víctima. Por lo que ella dijo que no reclama verdad, porque ya la conoce, sino la reparación y justicia.

“A no, es que yo tengo claro quién lo hizo. Yo no necesito que me lo digan sino que hagan justicia con esas personas. A él lo desapareció la Décima Cuarta Brigada del Ejército con el auspicio de paramilitares (…) Yo exijo justicia, que nos digan realmente y reconozcan la verdad de que ellos lo hicieron y que no se vuelva a repetir”, aseveró doña Guillermina.

En la manifestación también se exigió al Gobierno Nacional que actúe ante el elevado número de homicidios de líderes sociales, pues -según el reciente reporte de la Defensoría del Pueblo- entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de este año se han asesinado a por lo menos 120 defensores de derechos humanos en todo el país.