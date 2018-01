Anuncian creación de Asociación de víctimas de los constructores Quiroz

Foto de RCN Radio.

Propietarios crearán la Asociación de víctimas de construcciones ilegales de ‘Los Quiroz’ para garantizar su reparación.

Luego del aplazamiento de la audiencia de medidas de protección, la mayoría de los propietarios de estas 16 edificaciones ilegales y ‘con inminente riesgo’ se reunieron para concertar los mecanismos a los que acudirán para procurar que no sean desalojados sin las garantías. Robinson Villadiego, propietario en Alpes 31, anunció la creación de una Asociación de victimas de construcciones ilegales.

“Surgió la idea de crear la Asociación de víctimas de esta tragedia y de la medida del Distrito, es una oportunidad para nosotros establecer una serie de estrategias encaminadas no solo a resolver este problema si no a prevenir esta ciudad. Somo victimas de los constructores y víctimas del Distrito de funcionarios con corrupción y que no han hecho su trabajo” dijo el propietario.

Inicialmente la Asociación pretende proteger a los propietarios de los 16 edificios, sin embargo no descartan defender a todas las víctimas de las construcciones ilegales en varias ciudades del país “un alcance de todos los afectados porque este es un caso que no solo es de Cartagena, es de otras ciudades. Muchas veces también es por ventas irregulares, y todas esas cosas podamos hacerlo” agregó Robinson Villadiego.

La figura de Asociación, agregó Villadiego, fortalecería su representación para defenderse de las decisiones de la Alcaldía de Cartagena y otras entidades, como la Superintendencia de Notariado y Registro, en otros organismos “en el caso de Personería, Defensoría y Procuraduría, tanto a nivel nacional. Incluso podemos buscar respaldo en organismos internacionales”

Mientras se gesta la Asociación, los propietarios presentarán una acción popular en apoyo con la Defensoría del pueblo para que se suspenda definitivamente la medida de desalojo de sus viviendas, que se convine a la Alcaldía de Cartagena para que se contrate con otra firma con estos estudios que se hicieron.