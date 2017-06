Anuncian paro cívico en la Mojana para reclamar obras de protección contra inundaciones

Foto: Cortesia anónima.

Al menos 40 líderes sociales de la región de la Mojana ubicada entre los departamentos de Sucre, Bolívar, Antioquia y Córdoba manifestaron al gobierno nacional su malestar por las constantes inundaciones que padecen esas poblaciones ante la ausencia de obras de protección.

El coordinador general de este comité, Enrique Zambrano, advirtió que de no recibir atención del gobierno, iniciarán un paro cívico el próximo 3 de julio que afectaría a los 13 municipios que conforman esa región.

“Hoy está unida la zona de la zona de la Mojada en la cual convergen más de 450 mil personas. Si el gobierno es sordo a estas peticione que le hemos radicado al presidente. Estamos pensando movilizar hasta 7 mil personas en una manifestación pacífica .. La Mojana se ha caracterizado por una zona de aguante de mucho sacrificio, las inundaciones, problemas de orden público y ya estamos cansados y saturados. Nosotros nos iremos a las movilizaciones sociales a las cuales tenemos derecho”, afirmó Zambrano.

En el oficio enviado a la Presidencia de la República, se expresa la molestia de esas poblaciones por la propuesta del Fondo de Adaptación, que plantea la construcción de casas adaptables a la inundación y diques de defensa para las zonas urbanas. Según ellos esta alternativa fue planteada desde Bogotá sin tener en cuenta que la población de estos municipios se concentra en las zona rural, donde el desbordamiento del río arrasa con cultivos y animales de crianza.

“Nosotros tenemos asentamientos en esta zona durante toda la historia, aquí vivimos de la agricultura, entonces no puede el gobierno desconocer eso. No somos anfibio ni reptiles para estar en las aguas, hay una obligaciones del estado que no están cumpliendo, tenemos derecho a que nos hagan las obras para vivir dignamente, necesitamos que reestructure el estudio”, añadió Zambrano.

El comité que promueve esta iniciativa, ha manifestado que el Fondo de Adaptación ha mostrado su intensión de construir obras que ellos califican como “facilitas” por excluir a la zona rural y al área en la que se cultiva la tierra.

“Venimos muy decepcionados del gobierno nacional, del director del Fondo de Adaptación, toda vez que ellos formularon un plan de acción y no tuvieron en cuenta a la comunidad, la parte civil. Llegaron unas casa para proteger las zonas urbanas y el resto de poblaciones de la Mojana que se inunden y no estamos de acuerdo con eso”, dijo Yonairo Zaens, líder social del municipio de Achí.

El pliego de peticiones incluye además solicitud de obras de inversión social y revisión al tema de orden público debido a la presencia de grupos armados como ELN y las Autodefensas Gaitanistas.

Según campesinos de la zona, a las pérdidas que les dejan las inundaciones se les suma las extorsiones que deben pagar a grupos armados ilegales.