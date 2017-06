Anuncian tutelatón para derogar calendario escolar decretado en Bolívar

Foto: RCN Radio

Los docentes de Bolívar dieron a conocer que presentarán una acción judicial ante el tribunal contencioso administrativo para pedir que se modifique la resolución 2023 del 23 de junio a través del cual se estableció que el calendario escolar del 2017 irá hasta el 14 de enero del 2018.

De acuerdo a Medardo Hernández, presidente del Sindicato Único de Docentes de Bolívar, el nuevo calendario académico no tiene en cuenta a los estudiantes de undécimo grado, quienes no podrían ingresar a la universidad por no haber culminado sus estudios en este año.

“Los actos administrativos se presumen legales hasta que la autoridad competente diga lo contrario. Vamos a demandar la resolución 4010 de enero de este año y vamos a demandar la no menos nefasta resolución 2013 que nos lleva a trabajar hasta el 14 de enero. Ahí se conculcan derechos de toda la comunidad educativa. Decimos vamos a trabajar, nos obliga a hacerlo el mandato legal pero creemos que esto es una defecto jurídico, un esperpento”, manifestó Hernández.

Los docentes de Bolívar aseguraron que acompañaran a los personeros estudiantiles, quienes preparan una tutelatón con la que también pedirán que se modifique el nuevo calendario escolar.

“Los personeros de las distintas instituciones educativas del personero, ya están en contacto con nosotros porque van a presentar una especia de tutelatón para que su derecho a la igualdad no sea vulnerado. Sí ellos normalmente pasan con dificultades en las universidades que ofrecen pocos cupos, si se graduar en el 2018, no van a estar en igualdad de condiciones de otros colegios privados”, señaló Hernández.

Según los docentes de Bolívar la secretaría de educación no tuvo en cuenta su propuesta, la cual consistía en dar clases los días sábados y festivos para evitar retrasos en los proyectos de vida de los estudiantes de undécimo grado y evitar la desatención de los estudiantes por cuenta de las festividades de final de año.