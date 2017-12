Anuncio del presidente Maduro de “sorpresitas” para zonas fronterizas, origina salida masiva de venezolanos a Colombia

Foto RCN Radio Cúcuta

El anuncio del presidente Maduro de tener “sorpresitas” para las zonas fronterizas de Colombia como Maicao y Cúcuta, ha originado temor en los venezolanos quienes creen que la medida de su presidente es cerrar la frontera, para estas festividades de navidad.

Ante estas declaraciones se ha triplicado la salida de venezolanos hacía los municipios fronterizos de Colombia, como Villa del Rosario, Cúcuta, Puerto Santander, Herrán, Ragonvalia y Tibú.

El alcalde de Villa del Rosario Pepe Ruíz dijo a RCN “sí el presidente Maduro decide cerrar la frontera, es potestad de él como mandatario, lo cierto es que su gente no come champú, ni jabón, llegan a nuestro país en busca de alimentos”.

Así mismo, dijo el mandatario que sí se cierra la frontera, la gente trataría de salir por las trochas aumentando la ilegalidad que es manejada por bandas criminales, originando graves problemas de inseguridad.

“Para el mes de diciembre, acrecienta el movimiento migratorio por los puentes internacionales, tanto venezolanos como colombianos atraviesan la frontera por circunstancias familiares y económicas, pero para esta navidad la cifra es incalculable” puntualizó el mandatario de Villa del Rosario.

El anuncio que realizó el presidente Maduro “Yo inclusive he pensado en cerrar toda vía de comunicación, comercialización de todo tipo aérea y marítima con Aruba Curazao y Bonaire, en cualquier momento, lo he pensado seriamente, por las mafias que se llevan todo, el aceite, los cauchos, el champú, la comida, todo y para Cúcuta, Maicao, les tenemos una nueva “sorpresita” no puedo decir más”.