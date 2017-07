Argumentando “riesgo de desplome”, Inspección de Policía de Cartagena desaloja a 25 familias de un edificio

Foto RCN Radio

Con uniformados del ESMAD, la inspección de policía de la zona norte de Cartagena, adelanta el proceso de desalojo de 25 familias que habitan un viejo edificio del centro histórico, el cual según las autoridades está en riesgo de colapsar por falta de mantenimiento.

Los habitantes se resisten a abandonar estos apartamentos argumentando que tienen más de 20 años de habitar ese inmueble y que aún no les han dado una solución de vivienda.

“Nos han dicho que nos van a sacar y no nos dan respuesta, estamos asombrados y no sabemos en base a qué declararon esto en ruina este edificio”

“Cómo no estar preocupado si nos van a sacar de nuestro hogar que tenemos muchos años de estar viviendo aquí, no se dan cuenta que aquí hay niños y mujeres. Yo estoy aquí hace 12 años y cuando llegamos encontramos esto en destrucción, cada uno fue haciendo su casa”

“Tengo 12 años de vivir aquí, mi hijo estudia en el centro y prefiero que nos reubiquen o nos den solución pero que no nos echen así porque a donde me voy y mi hijo a dónde va a regresar cuando llegue de clases”

Son al menos 100 personas las que viven en este edificio, el cual fue habitado por estas familias tras quedar abandonado durante finales del siglo XX.

La inspectora de Policía, Amalia Hasper, aseguró que ese procedimiento de desalojo estaba programado desde el año 2015 y se había retrasado por las acciones de tutelas que presentaron estas personas.

“Estamos en un procedimiento por obra en ruina… esta providencia viene desde el 2015 pero no la he podido ejecutar porque han habido acciones de tutela que desde el 2015 que han impedido provisionalmente cuando revisan el procedimiento todos dicen que el procedimiento está correcto. La última acción de tutela se puso porque según las personas se habían hecho unas reparaciones pero la juez 11 penal municipal, estableció que estos trabajos no garantizaban que el edificio no estuviera en peligro. Ella vino acompañada de un perito de IPCC y uno de atención y desastre… Quiero que me entiendan que ya se cayó un edificio en la ciudad y la gente no puede anteponer el derecho de posesión a la vida”, dijo Hasper.

Actualmente se adelanta este procedimiento policial y se mantiene acordonada la zona ante posibles alteraciones del orden en el centro histórico por parte de estos residentes, quienes dicen que por no tener casa a donde, instalarán sus electrodomésticos y enceres en las vías.