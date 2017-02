Arrancó grabación de la serie ‘Narcos’ de Netflix en Cartagena

Foto de RCN Radio.

Ante la mirada curiosa de propios y visitantes, se viene desarrollando en primer día de grabaciones de la serie ‘Narcos’ de Netflix en Cartagena, ciudad que fue escogida por la producción para recrear un capítulo de la tercera temporada, en donde no se hace referencia a la ciudad sino a Curazao, país que pertenece al Reino de los Países Bajos.

Desde tempranas horas de este miércoles, comenzó el rodaje de esta producción internacional en diferentes puntos del centro histórico, especialmente en escenarios ubicados en la Calle Baloco, Calle Santo Domingo y la Calle de Las Damas.

Cada una de las locaciones estuvo caracterizada por la presencia de ciudadanos que no dudaron en registrar el momento con sus teléfonos celulares, donde el equipo de producción solicitó a los transeúntes no realizar grabaciones tipo vídeo pero si hacer fotografías, esto para guardar la confidencialidad en torno al rodaje.

“Pienso que lo están haciendo bien, hay mucho orden, buenas actuaciones porque entiendo que la recreación del año 95 en Curazao”, dijo uno de los espectadores que se ubicó cerca al Portal de los Escribanos para observar cómo se realizaba una de las tomas en el Consejo Superior de la Judicatura, que se transformó en el ‘Banco Di Strea Kòrsou’.

Los cartageneros se mostraron muy complacidos en que una producción internacional, a pesar de la temática que maneja, se esté grabando en la ciudad. “Soy de aquí y me gusta ver que la ciudad permita hacer este tipo de grabaciones para que se conozca y se de a conocer”, acotó una transeúnte.

Así mismo, los ciudadanos destacaron el orden con el que se viene realizando el rodaje, pese a las restricciones momentáneas en la movilidad. “Yo veo que lo han manejado bien porque no he visto congestión, porque son momentos cuando se hace la grabación y ya después abren el paso y en verdad no he visto traumatismo”, apuntó un turista.

Las grabaciones de uno de los 10 capítulos de la tercera temporada de la serie ‘Narcos’, que se espera se emita a finales del 2017, se realizarán hasta el viernes 3 de febrero en la capital de Bolívar.