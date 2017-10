Arroceros y Comunales de Norte de Santander entregaron pliego de peticiones al Ministro de Agricultura

Foto RCN Radio Cúcuta

Luego de una reunión entre el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Guillermo Zuluaga, con representantes del gremio arrocero y comunales de la zona del Catatumbo, la Provincia de Ocaña y zona rural de Cúcuta; el jefe de cartera del ministerio se comprometió en la instalación de una mesa de diálogo el próximo martes en la ciudad de Bogotá.

Zuluaga, y sus asesores, en compañía de representantes del gobierno de Norte de Santander, estudiaron por un par de horas, una serie de peticiones expuestas en un pliego de propuestas, las cuales serán analizadas la próxima semana en la capital del País.

Uno de los líderes del gremio arrocero del municipio del Zulia enfatizó “Las peticiones radican en que nos garantice la comercialización, alivios crediticios y nivelación de precios”

Además dijo “Nuestro sector comprende 40 mil hectáreas, trabajadas por cerca de 2887 productores y donde dependen cerca de 20 mil familias directa, e indirectamente de los ingresos del arroz; por ello le presentamos las solicitudes que esperamos sean cumplidas para que se mejore nuestra economía”

Entre tanto, Juan Guillermo Zuluaga, Ministro de Agricultura, señaló que cada uno de los puntos expuestos por los campesinos, son de obligatorio análisis para encontrar solución a esta problemática; “Todo lo que está en ese documento, a excepción de la represa, es lo que me han pedido en el Meta, Casanare, Tolima y demás, es posible hacerlo, no me comprometo a cambiarlo todo, pues estamos a meses de culminar el gobierno, pero si lo vamos a revisar”

El Ministro expresó “Me quiere referir al punto de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque si ellos logran regular el precio del arroz y el marcado, es la solución a muchos problemas, pues la industria con practicas abusivas genera innumerables inconvenientes para los productores y vamos a invitar a esta reunión a las partes que están implicadas en esta problemática”

Asimismo, Zuluaga indicó que dos representantes de los arroceros y comunales de Norte de Santander, participarán en la reunión del próximo martes en la capital del país, donde se buscará una solución real a los inconvenientes que presenta el agro en el país.

Los puntos de los pliegos de petición son los siguientes:

-Garantía de un precio piso mínimo de arroz el cual debe estar en 14600 por arroba o 146 mil por carga para Norte de Santander.

-Control al alto precio de los insumos.

-Nuevas variedades de semillas de arroz certificadas que sean competitivas.

-Re-negociación de los tratados de libre comercio, o en su caso el subsidio al sector arrocero como lo hacen en otros países.

-No a la importación de arroz ante la autosuficiencia del país.

-Re-estructuración de la tasa por el uso del agua.

-Alivio de la deuda de productores con el sector financiero y la compra de cartera por medio de Finagro.

-Control de la superintendencia de Industria y Comercio a la imposición de precios y formas de pago por parte de la industria.

-Que los actos administrativos que emanen de estas exigencias sea de obligatorio cumplimiento por las partes.

-Apoyo del Gobierno Nacional, para la construcción del Embalse multipropósito del Cínera para dar solución a problemática del agua en la región.