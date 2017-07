Arroceros del Tolima siguen esperando que gobierno cumpla los acuerdos

El presidente del Comité de Gremios del Tolima, Gabriel Márquez, denunció el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a los acuerdos pactados con el sector arrocero del departamento, para levantar las protestas de hace un mes en Bogotá.

Según el dirigente gremial, tras la negativa del gobierno de cumplirles a los productores de arroz, no se descarta la realización de una nueva protesta.

“Se ofreció un subsidio de almacenamiento que no se ha entregado, un subsidio a la producción que no se ha entregado, entonces el panorama no es claro, sin embargo, nosotros como agricultores seguimos con nuestro trabajo y no confiamos en las decisiones plenamente que tome el Gobierno Nacional, por lo que nunca ha dejado de existir la posibilidad de una nueva protesta”, aseguró.

Los arroceros del departamento del Tolima proyectan realizar una reunión en los próximos días, con el fin de analizar la situación del sector, y tomar acciones que permitan que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos.