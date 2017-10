Asegurada exsecretaría de Planeación de Santa Fe de Antioquia, por hechos de corrupción

Santa Fe de Antioquia/Foto de http://antioquiainteractiva.com/ de la Gobernación de Antioquia

Por presuntas irregularidades en la compra de un lote que tuvo un sobrecosto de 722 millones de pesos, un Juzgado impuso medida de aseguramiento en su domicilio contra Olga Astrid Parra Marín, ex secretaria de Planeación del municipio de Santa Fe Antioquia.

La exfuncionaria, de 53 años de edad, no aceptó cargos por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción.

En noviembre de 2012, el entonces mandatario municipal, Guillermo León Rodríguez Vargas, firmó un contrato para la compra de un predio por valor de mil 450 millones de pesos, con el fin de construir un parqueadero para solucionar los problemas de movilidad. El contratista de la obra fue Guillermo Antonio Cantillo Vargas.

La Fiscalía descubrió que antes de la firma del contrato no se hicieron estudios de factibilidad y conveniencia, que hubo costos excesivos y que la compra del predio no solucionó los problemas de movilidad planteados. Además, el avalúo lo hizo un perito particular y no un especialista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, como lo exigió el Concejo Municipal.

Por estos hechos, y en desarrollo del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia a la corrupción, ya fueron asegurados también en su domicilio, el exalcalde Guillermo León Rodríguez Vargas, el ex contratista Guillermo Cantillo Vargas y Beatriz Hernández Paucar, perito avaluadora del predio.