Así continúa el Festival de la leyenda Vallenata

Se prende la fiesta de acordeones màs importante del folclor Vallenato. Con desfile de Piloneras y revista musical, Valledupar dio inicio al festival de la Leyenda Vallenata.

Con el sonido de los versos del Pilón y al ritmo del movimiento característico de las Piloneras, las calles de Valledupar se vistieron de folclor y alegría. Una jornada marcada por la música y las historias de trabajo en otros tiempos y que a inicio a la fiesta más importante e acordeones cajas y guacharacas, el Festival de La Leyenda Vallenata.

Con la participación de 21 acordeoneros empezó en Valledupar la disputa por la cuarta corona de Rey de Reyes. El evento más importante del folclor vallenato y que cada 10 años reúne a los mejores acordeonistas de Colombia y otros países del mundo y quienes al ritmo se son, paseo, puya y merengue se enfrentan por el título del mejor entre los mejores.

La plaza Alfonso López de Valledupar, en otros tiempos máximo templo de este folclor local, fue el escenario escogido para que los reyes mostraran las herramientas que traen para quedarse con la corona. Muchos de ellos consientes que muy probablemente en 10 años cuando llegue la próxima contienda, ya no tendrán las condiciones necesarias para alzarse con la corona.

Pero no solo la categoría de acordeoneros profesionales tiene este año su Rey de Reyes, también la canción inédita y por primera vez la piquería, uno de los concursos más llamativos de este folclore y que por primera vez tiene su certamen para escoger al mejor de los mejores.

Viernes 28 de abril

Parque El Helado – Balneario Hurtado – 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Semifinal del Concurso de Acordeoneros Categoría Infantil.

Aires: Merengue, Paseo, Puya y Son.

Parque La Vallenata – UPC Sabana – 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Semifinal del Concurso de Acordeoneros Categoría Juvenil.

Aires: Merengue, Paseo, Puya y Son.

La Pedregosa – Vía Balneario El Rincón – 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

2ª Ronda del Concurso de Acordeoneros Categoría Aficionado.

Aires: Merengue, Paseo, Puya y Son.

Plaza Alfonso López – Tarima Francisco El Hombre – 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

1ª Ronda del Concurso Rey de Reyes de Acordeoneros Categoría Profesional.

Aires: Puya y Son.

Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo – 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

2ª Eliminatoria del Concurso Rey de Reyes de la Piquería.

Espectáculo musical

Coliseo de Feria Pedro Castro Monsalvo – 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

2ª Ronda del Concurso Rey de Reyes de Canción Vallenata Inédita

Plazoleta de la Gobernación – 3:00 p.m.

Cabalgata 50 años del Festival y IV Rey de Reyes.

Gran Final

Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ – 8:00 p.m.

Concurso de Acordeoneros Infantiles

Concurso de Acordeoneros Juveniles

Presentación de:

*Daddy Yankee

*Ricardo Montaner

*Martin Elías

*Jorge Celedón

Sábado 29 de abril

Catedral de Nuestra Señora del Rosario – 9:00 a.m.

Misa presidida por Monseñor Oscar José Vélez Isaza, Procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario y Consagración de los Indios a la Virgen.

La Pedregosa – Vía Balneario El Rincón – 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Semifinal del Concurso de Acordeoneros Categoría Aficionado.

Aires: Merengue, Paseo, Puya y Son.

Plaza Alfonso López – Tarima Francisco El Hombre – 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

2ª Ronda del Concurso Rey de Reyes de Acordeoneros Categoría Profesional.

Aires: Merengue, Paseo, Puya y Son.

Coliseo de Feria Pedro Castro Monsalvo – 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Semifinal del Concurso Rey de Reyes de Piquería

Presentación musical

Coliseo de Feria Pedro Castro Monsalvo – 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

3ª Ronda del Concurso Rey de Reyes de Canción Vallenata Inédita

Presentación musical

Concurso La Parranda Vallenata – 11:00 a.m. – 5:00 pm.

Plaza Alfonso López – 4:00 p.m.

Escenificación del Milagro de la Leyenda Vallenata.

Colegio Colombo Inglés – Coliseo Cubierto – 7:00 p.m.

Gran Noche de Compositores

Gran Final

Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ – 8:00 p.m.

Concurso de Acordeoneros Aficionados

Concurso Rey de Reyes de Piquería

Espectáculo Musical, Cultural y Folclórico.

Presentación de:

*Marc Anthony

*Silvestre Dangond

*Iván Villazón

*Jorge Oñate

Domingo 30 de abril

Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo – 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Semifinal del Concurso Rey de Reyes de Acordeoneros Categoría Profesional.

Aires: Merengue, Paseo, Puya y Son.

Presentación musical.

Plaza Alfonso López- Tarima Francisco El Hombre – 9:00 a.m.- 4:00 p.m.

Semifinal del Concurso Rey de Reyes de la Canción Vallenata Inédita.

Concurso Casa Festivalera

Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ – 7:00 p.m.

Gran Final del 50° Festival de la Leyenda Vallenata

Concurso Rey de Reyes de Canción Vallenata Inédita

Concurso Rey de Reyes Acordeoneros Profesionales

Presentación Musical Cultural y Folclórico.

Presnetación de:

*Carlos Vives

*Nicky Jam

*Peter Manjarrés

*Poncho Zuleta