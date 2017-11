Así respondió Peñalosa a imagen desfavorable del 84%

Foto Colprensa - Diego Pineda

En respuesta a su imagen desfavorable de 84%, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, indicó que no es por un “milagro” los avances que ha tenido la ciudad en sectores como salud, educación y espacio público.

Peñalosa manifestó que las personas piensan que las obras como la construcción de colegios o solucionar las largas filas en los centros de salud es por milagros, desconociendo que detrás de esos avances existe un equipo de trabajo y un alcalde.

“Por alguna razón la gente dice que maravilla, milagro se arreglaron las filas para conseguir citas para los hospitales pero eso no tiene nada que ver con el alcalde, la gente dice que se hacen colegios pero no tiene nada que ver con el alcalde y eso no es así”, recalcó Peñalosa.

Dentro de la encuesta anual que se realizó sobre la percepción ciudadana, por parte de Bogotá Como Vamos, Peñalosa tiene una imagen desfavorable en el sur oriente de la capital en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Usme y San Cristobal.

Mientras que, según la encuesta, en las localidades de Usaquén y Suba son los sectores de Bogotá en donde los habitantes tienen una imagen favorable del alcalde.

Además dentro de la encuesta de percepción ciudadana se estableció que el 54% de las personas se siente insegura en Bogotá.