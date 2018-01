Atentado contra estación de Policía en el sur de Bolívar destruyó viviendas de población civil

Foto: Cortesía

La explosión de un artefacto en la estación de policía de Santa Rosa del Sur ha causado pánico y desolación entre los habitantes de Buenavista, quienes sufrieron afectaciones en sus casas por cuenta de la onda explosiva.

Vidrios rotos, techos partidos, paredes destruidas, esquirlas en las puertas, quedaron plasmadas en todas las viviendas de esa comunidad campesina, la cual es señalada como la población más afectadas del conflicto armado que generaron los grupos paramilitares en la década de los 2000.

El alcalde Delmar Burgos señaló que por los daños que generó la explosión, las autoridades han descartado que se haya tratado de una granada e investigan qué tipo de explosivo lanzaron contra la estación de Policía, la cual está dentro del casco urbano de ese poblado.

“La gente preocupada porque dos viviendas aledañas al puesto de policía estaban en el piso,a afortunadamente no había gente ahí. 8 viviendas quedaron muy afectadas, toda la cuadra tuvo daños y en el pueblo no quedó una sola casa con vidrios. La gente preocupada porque ahora quedaron con sus viviendas dañadas y no tienen donde dormir, no hay luz en el pueblo…”, dijo el alcalde.

El gobernador de Bolívar, Üumek Turbay, hizo presencia en la zona para reunirse con las autoridades de Policía y establecer las acciones que se tomarán para garantizar la seguridad de esa zona.