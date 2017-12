¡Atento! la Policía realiza recomendaciones para evitar el hurto de primas navideñas

foto Ingimage

Buscando evitar que los ciudadanos sean víctimas de los delincuentes que están al acecho para hurtar las primas navideñas, la Policía Metropolitana de Bucaramanga socializa una serie de recomendaciones que de ponerse en práctica minimizarían los casos de hurto durante fin de año.

Según el coronel Diego López, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, una de las principales recomendaciones para los empleados es no retirar altas sumas de dinero en una misma entidad bancaria y evitar al máximo aceptar ayudas de terceros en el trámite.

Por ende, estas son algunas de las advertencias que las autoridades hacen durante la temporada de fin de año:

• Si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad. Verifique que no tenga elementos extraños. No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave. En lo posible, vaya acompañado.

• Dentro de los bancos, mire quién está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros.

• Antes de salir del banco guarde bien su dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo, y al salir observe que no haya personas sospechosas.

• En lo posible, trate de hacer sus compras de fin de año con tarjetas crédito o débito, para evitar llevar grandes sumas de dinero en efectivo.

• Tenga cuidado con el ‘paquete chileno’, es decir, evite cambios de dinero que pueden terminar en una estafa.

• En los cajeros automáticos no acepte la ayuda de ninguna persona. Si observa que el cajero automático está en mal estado, no lo utilice y busque otro.

• Discreción al momento de realizar transacciones bancarias, solicite sin costo alguno el servicio de escolta de la Policía Nacional, los delincuentes están atentos a cualquier descuido para realizar su accionar.

• Los principales riesgos se dan a la salida de las entidades bancarias, en algunas ocasiones, actúan en complicidad con personas que se encuentran dentro de las entidades, quienes informan mediante señales cuáles son las víctimas de acuerdo a la cantidad de dinero que retira.