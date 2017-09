Aulas de plástico: la solución al déficit de infraestructura escolar de Cartagena  

Esta innovación en ciencia y tecnología le apuesta a que la infraestructura precaria, que tienen la mayoría de colegios, no comprometa la educación en Cartagena.

En Cartagena no hay espacio suficiente para los estudiantes de la básica primaria, se ha convertido en algo normal que los niños reciban sus clases en salones con problemas de infraestructura. Para darle respuesta a esa problemática que compromete la cobertura en educación, una empresa ideó la construcción de aulas hechas con plástico reciclado.

“Son aulas construidas con plástico reciclado y previamente a su construcción hubo un ejercicio de muchas empresas que hicieron campañas de recolección para llegar a recaudar 14 toneladas de los residuos plásticos”, contó Alejandra Espinoza, directora de la Fundación Mamonal.

Lo más difícil fue recolectar el plástico porque en la ciudad no hay una vocación al reciclaje, sin embargo, el proceso de construcción solo duró dos semanas “porque lo único que requiere unas vigas que soportan los ángulos principales y lo demás se arma como figuras de lego que cualquiera puede hacer. La escuela no tiene que incurrir en altos costos”, añadió Espinoza

Este proyecto inició en la Institución Educativa Ambientalista, ubicada en el sur de Cartagena, donde ya se entregaron dos aulas que pueden beneficiar a 200 niños. María Auxiliadora Banda, rectora, dijo que esa iniciativa contribuye a la enseñanza de una mejor relación del ser humano con el ambiente.

“No solamente soluciona nuestras necesidades educativas porque no teníamos aulas, no solo nos va a proveer de aulas que en este momento no teníamos, sino que tiene que ver con la protección del ambiente porque estamos usando plástico reciclado”, dijo la educadora.

Además, las aulas de plástico reciclado, vuelve a reunir a los estudiantes en el mismo espacio. Una buena noticia para el joven Joaquín Rosado, quien manifestó que “los estudiantes teníamos que arrendar para que ellos pudieran recibir las clases, ahora con las nuevas aulas vamos a estar todos completos y tendremos mejor calidad de estudio”.