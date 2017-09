Aumenta la reventa de boletas al igual que los operativos de la policía previo al partido en Colombia y Brasil

Unidades especializadas de la SIJIN de la Metropolitana de Barranquilla logró la incautación de más de 250 boletas falsas para el encuentro futbolístico entre Colombia-Brasil para las eliminatorias al mundial de Rusia 2018 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El General Mariano Botero Coy Comandante de la Policía de Barranquilla señalo que ” El último caso conocido fue en el municipio de Galapa donde la comunidad denunció a una persona que por medio de las redes sociales exponía la venta de las boletas del partido Colombia Vs Brasil para posteriormente encontrarse con los clientes, esta persona fue capturada en flagrancia con 20 Boletas en mano, donde un perito especializado determinó la falsedad del material y se recibió la denuncia de los compradores“.

Foto: Cortesía Policía Metropolitana Foto: Cortesía Policía Metropolitana

Carlos Escobar, un revendedor de Boletas en el sector del Parque Suri Salcedo en el Norte de Barranquilla señaló que “Las boletas sigue con los mismos precios de reventa en la tribuna Sur y Norte entre quinientos mil y setecientos mil pesos, las de Oriental alta y Baja están en novecientos cincuenta mil pesos y las de occidental alta y Baja entre el un millón doscientos y un millón cuatrocientos y eso depende”.

Las autoridades señalan que para los partidos de eliminatoria al mundial Rusia 2018 nunca se emitieron bonos para recambio, y recomiendan a la ciudadanía para que no se dejen engañar que la papelería de la boleta original es térmico, los hologramas no deben presentar imperfecciones, las boletas no deben presentar errores ortográficos.