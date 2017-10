Aumenta número de recolectores de café venezolanos en Caldas

Foto AFP

Al departamento de Caldas han llegado venezolanos a recoger café, y en esta cosecha el número de recolectores de diferentes regiones colombianas aumentó significativamente, según propietarios de fincas.

Aunque no son muchos los provenientes de Venezuela que viajan a esta región del país para recoger café, este año, en comparación con el anterior, llegaron un buen número a trabajar en este oficio.

“La situación económica mía en Venezuela era muy mala, no había trabajo, no se ganaba nada y tuve que venirme para Colombia. Una amiga mía me dijo que me trasladara para el eje cafetero, que ella me daba los pasajes, no lo dude y me vine”, expresó un recolector venezolano.

Y agregó: “yo llegué aquí sin saber qué era recolectar café y aquí me encuentro trabajando en este oficio para poder girarle recursos a mi familia, que se encuentra en el estado de Falcón. Yo conocí esta finca, llamada La Venecia, por un amigo y me encuentro contento porque he aprendido esta labor y de otros oficios como desyerbar”.

“Lo máximo que he recolectado son 50 kilos por día que me sirven para enviar 200 mil pesos, cada 15 días”, explicó.

Carlos Castillo, de aproximadamente 60 años, aclaró que su familia le recomendó quedarse en Colombia hasta que mejore un poco la situación económica en su país.

Los venezolanos que quieren viajar a recolectar café en Colombia se contactan con las fincas a través de redes sociales, explicó Natalia Londoño, de la vereda El Rosario de Chinchiná.

Por su parte, Alberto Hernández, administrador de la finca ‘La Venecia’, sostuvo que mientras un ciudadano del vecino país recoge máximo 50 kilos de café al día, un colombiano lo triplica.

En el segundo semestre del año se está recogiendo el 55 por ciento de la producción.

Se aspira tener una producción total de 14.2 millones de sacos en todo el país. El precio de la carga ha fluctuado entre 770 mil y 810 mil pesos en las últimas semanas.