Aumenta el regreso de familias beneficiarias de restitución a Timbío, en Cauca

Foto RCN Cauca

Esta vez se trata de una familia víctima de los paramilitares, en la vereda Alto de San José. En el año 2000, perdió a uno de sus integrantes, por culpa de la guerra; sus integrantes decidieron abandonar las tierras, para salvar la vida de sus otros 3 descendientes.

“Para mí es una gran satisfacción saber que el Estado ya nos está teniendo en cuenta y que desde hoy nuestras vidas serán mejores”, afirmó José Páez*, al enterarse de que el Juez Especializado en Restitución de Tierras de Cali había fallado una sentencia a su favor, restituyéndole no solo sus tierras, si no sus derechos y su tranquilidad.

En enero del año 2000, José recibió una visita en su casa. Dos miembros de las AUC, dotados de armas de largo alcance, preguntaron por su hijo mayor. Acto seguido, se lo llevaron en contra de su voluntad. Días después, José vivió el sufrimiento más grande que pueda tener un padre: encontró a su hijo sin vida, en la vereda Las Yescas.

En ese momento, decidió enviar a sus tres hijos a Cali. Él, con la tenacidad que lo identifica, se quedó enfrentando cualquier situación. Trascurrieron 6 años para que José recibiera nuevamente una visita de los violentos. “Cierto día, siendo las 2:00 de la madrugada aproximadamente, llegaron a mi vivienda cinco personas armadas vestidas con camuflados. Me preguntaron por mis hijos varones y al contestarles que se encontraban viviendo en Cali me dieron 14 horas para abandonar mi predio o si no sería asesinado. Decidí trasladarme a la ciudad de Cali y dejar todo botado”.

Después de años de sufrimientos, José dice que la vida le ha dado una nueva oportunidad. A pesar de haber perdido a uno de sus hijos, celebra la oportunidad de honrar su memoria, en un nuevo hogar. Los Páez recibirán un inmueble, en una región diferente a la que habitaron, con características similares o mejores a las del predio solicitado en restitución.

Además, un proyecto productivo será implementado en el predio entregado, fortaleciendo sus ingresos económicos. A través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, José y su familia podrán acceder a un subsidio de vivienda para la construcción de su nuevo hogar; la Alcaldía de Timbío, los incluirá en el Sistema General de Seguridad Social en Salud; y el Ministerio de Trabajo y el SENA les brindarán programas de capacitación en empleo y emprendimiento, preparándolos para los retos que exige el mercado laboral.

Los beneficios, ordenados en la sentencia de restitución, permitirán que los Páez consoliden un futuro y que los días de incertidumbre de esta familia terminen. “El pronunciamiento del Juez de Restitución es el primer paso para que la reparación se concrete en la vida de los beneficiarios. El reto ahora es lograr que cada una de las órdenes se cumpla a cabalidad, de manera oportuna y eficiente. Para eso es clave que las instituciones estemos articuladas adecuadamente en esta construcción de paz que se origina en el campo caucano”, aseguró la directora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Cauca, María del Mar Chaves.