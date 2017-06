Aumentan preocupantemente los casos de tuberculosis en cárcel de Manizales

Foto: RCN Radio

Aumentan preocupantemente los casos de tuberculosis en la cárcel de Manizales y la Alcaldía responsabiliza a la Fidu-previsora de la negligencia en la prestación de los servicios de salud a los internos.

Un urgente llamado a la Fidu-previsora para que asuma la responsabilidad que se le encomendó al entregarle un millonario contrato para que preste los servicios de salud a la población carcelaria del país, hizo la Alcaldía de Manizales.

El Secretario de Salud de la capital de Caldas, Héctor William Restrepo, manifestó su preocupación por el aumento de los casos de tuberculosis, en los que no hay atención de los responsables que son la Fidu previsora y un consorcio subcontratado con sede en Bogotá. En menos de una semana, van ya 7 presos afectados.

“Desafortunadamente tenemos que reportar con mucha preocupación, dos nuevos casos de tuberculosis en la cárcel de varones de Manizales y la denuncia que hoy quiero hacer pública, es la irresponsabilidad de la Fidu previsora que es la entidad que tiene el contrato firmado con el Inpec, para prestar los servicios de salud a la población carcelaria, pero no lo hace”, expresó el funcionario.

“Nos ha tocado en la Secretaría de Salud, con la ayuda del primer nivel de servicios que es Assbasalud, afrontar un problema que no es nuestro, pero que por responsabilidad social, lo hacemos con funcionarios que se desplazan hasta la propia cárcel a hacer pruebas de laboratorio, como lo hemos hecho desde el 22 de Junio cuando se detectó el brote”, explicó.

El Secretario de Salud de la capital de Caldas, Héctor William Castro dijo que el día 22 cuando se descubrió la tuberculosis, de inmediato se actuó convocando a una reunión a las entidades responsables de atender el problema, como fueron Fidu previsora y el consorcio subcontratado, adquirieron unos compromisos, que desa fortunadamante incumplieron.

Sistema de contratación:

El Inpec firmó un contrato con la Fidu previsora y ésta a su vez, subcontrató con un consorcio que tiene sede en Bogotá y ahí comienzan las dificultades porque de la capital de la República han llegado a Manizales a tomar las muestras a 32 reclusos y se las llevan para Bogotá, habiendo laboratorios en la capital de Caldas, que prestan ese servicio. Esta es la hora, que no se conocen los resultados de esos estudios científicos, denunció el Señor Restrepo, quien agregó que ese consorcio no tiene red, no tiene absolutamente nada en Manizales.

Dijo que a la falta de atención médica, se suma el hacinamiento que se registra en el centro penitenciario de la capital caldense, lo que agrava mucho más el problema y ambas dificultades hacen más propenso el aumento de los casos de tuberculosis.

El Secretario de Salud, Héctor William Restrepo, por último llamó la atención sobre ese sistema de contratación del Inpec, al preguntarse qué hace una entidad financiera como es la Fidu previsora contratando servicios de salud?