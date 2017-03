El aumento del desempleo en el país es consecuencia de la Reforma Tributaria : FENALCO

Foto Archivo: RCN La Radio

Preocupado por las cifras que dio a conocer el DANE durante este primer trimestre del año que evidencian el desempleo en el país durante el mes de febrero se ubicó en el 10.5% el presidente de Fenalco señaló que es consecuencia de la reforma tributaria y el Gobierno Nacional no se quiere convencer de la situación.

Para Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, “la economía va en retroceso y el Gobierno no se quiere convencer de ellos, se necesita un plan para reactivar la economía o sino sencillamente se irán perdiendo empleos, se impacta el costo de vida, los efectos de la reforma tributaria se están viendo”.

“Aumentó el desempleo es claro, pero gracias al comercio las cifras que nos entrega el DANE, tienen un comportamiento aceptable, de lo contrario la situación podría ser mucho más compleja” agregó Botero.

“La reforma tributaria es una amenaza para todos, porque en la medida que el Gobierno no restrinja en gastos, no habrán recursos que alcancen, es ahí donde está el problema y el Gobierno no lo quiere entender” señaló el presidente de FENALCO

Según cifras del DANE, las ciudades que presentaron menor desempleo en febrero de 2017, fueron Santa Marta con 8%, Barranquilla con 8,2% y Bucaramanga con 9,3%.

El pronunciamiento lo hizo el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, en la Asamblea General de Afiliados de FENALCO, Santander, en medio de su ponencia “Balance del comercio en 2016, proyecciones para el 2017 e impacto de la reforma tributaria en el comercio”.