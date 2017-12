Aun no se han entregado los 108 apartamentos de San Miguel Arcángel

Foto: Periódico El Tiempo.

Pese a que los primeros 108 beneficiarios del proyecto de vivienda San Miguel Arcángel en Sogamoso, han sido citados para que firmen sus actas de entrega que son requeridas por las diferentes notarías de reparto, únicamente 30 beneficiarios han firmado las actas.

Según John Jairo Barrera, agente interventor del proyecto, la mayoría de los beneficiarios manifiesta no firmar porque no se les está entregando el apartamento con calentador; pero esto no está contemplado en el contrato.

“Existe una mala interpretación por parte de los beneficiarios, porque en el contrato se estipula que los apartamentos serán entregados con dos puntos de conexión que es el de la estufa y el calentador, pero no el gasodoméstico como tal”, precisó John Jairo Barrera.

La mayoría de los beneficiarios están a la espera del concepto de sus abogados y el representante de la asociación; mientras que el agente interventor asegura que ya se tienen 30 escrituras y se está a la espera que lleguen las actas para comenzar a escriturar.