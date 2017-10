Autoridades cierran tres salas de cine para adultos por insalubridad

Foto cortesía Alcaldía de Cali.

En operativos realizados por la Alcaldía de Cali, se cerraron tres salas de cine para adultos porque los establecimientos no estaban cumpliendo con las normas sanitarias y además se estaban desarrollando actividades no permitidas como tener relaciones sexuales dentro de ellas.

Según Samir Jalil, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad de Cali, los lugares tenían pésimas condiciones de aseo en los baños y se habían hecho unas adecuaciones que funcionaban como cuarto para sostener estos encuentros íntimos denominados ‘salas de motel’.

“En estos sitios no se encontraron menores de edad, tampoco exceso de ruido; sin embargo el personal de la Secretaría de Salud encontró un panorama negativo, estaba en mal estado los servicios sanitarios y las instalaciones en general no cuentan con higiene, ni ventilación adecuada y aunque los establecimientos contaban con la documentación reglamentaria como usos del suelo, Sayco y Acinpro y Cámara de Comercio; mientras representen un riesgo para la salud, no podrán funcionar”.

De acuerdo con el funcionario, el restablecimiento de los servicios depende de que los administradores subsanen las anormalidades que se encontraron como la adecuación de la ruta hospitalaria, baños y la higiene en general, hasta tanto no podrán abrir sus puertas.