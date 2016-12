Autoridades controlaron incendio en Envigado que dejó pérdidas materiales

Cortesía: Bomberos Envigado.

Por dos horas se prolongó el incendio en una bodega de materiales en el barrio El Dorado del municipio de Envigado, la cual reportó pérdida de enseres. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de la conflagración.

El capitán de Bomberos, comandante Luis Bernardo Morales, descartó que la conflagración la haya ocasionado un globo de mecha. Aclaró que no hubo personas lesionadas y la emergencia fue totalmente controlada.

“La situación se presentó en el barrio El Dorado, no fue por un globo de mecha pues el techo de la estructura es en eternit y algunas son metálicas, no tuvimos personas lesionadas, pues en realidad no hubo mayores complicaciones, sólo pérdidas materiales. La conflagración se reportó a las 3:00 a.m, y fue totalmente controlada”.

El incendio fue controlado con el apoyo de 14 hombres del cuerpos de bomberos de Envigado e Itagüí. La bodega en la que ocurrió la emergencia es de plástico, cartón, vidrios e icopor.