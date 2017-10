Autoridades del Tolima en alerta por la aparición de panfletos amenazantes

Foto referencial cortesía Secretaría de Seguridad de la Gobernación del Valle

Las autoridades del Tolima encendieron las alarmas por la aparición de una serie de panfletos amenazantes en algunos municipios especialmente en el sur del departamento.

Ricardo Orozco, secretario de gobierno del Tolima, dijo que con estos panfletos se está generando pánico en los habitantes de las localidades ya que en muchos casos se distribuyen con el fin de extorsionarlos.

“Estos panfletos por lo general lo que buscan es atemorizar a la ciudadanía, primero a veces hay disputas internas, incluso personales y con esto amedrantan a la gente y en muchos casos las hacen ir de los municipios. La otra vía es la extorsión, porque primero llega el panfleto amenazando y después la llamada extorsiva”, sostuvo Orozco.

Agregó que “estamos en una alerta continua porque el hecho de que no hayan grupos armados, no significa de que no vayan a aparecer”.

Ricardo Orozco, explicó también que el Ejército y la Policía adelantan la investigación para conocer el origen y la veracidad de los panfletos.